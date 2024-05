Stand: 07.05.2024 09:30 Uhr Ne’e Laag in Rafah

Israel hett woll de Kontroll över de palästinensische Siet vun den Grenzövergang Rafah övernahmen. Dat deel dat Militär sülvst mit. Sünnereenheiten ünnersöökt woll al de Ümgegend. De mehrsten Börgerslüüd ut dat Rebeet schüllt middewiel in Sekerheit ween. Rafah gellt as de letzte Bastion vun de Terror-Organisatschoon Hamas in den Gazastremel. To den Vörslag för en Wapenroh harr Israel vörher indirekt nee to seggt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch