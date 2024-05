Stand: 07.05.2024 09:30 Uhr OMR geiht los

Vulle Hallen un bet to 70.000 Besökerinnen un Besökers. In en halve Stünn fangt de Mess Online Marketing Rockstars, kott OMR, an. Twee Daag lang wiest goot 500 Ünnernehmen in de Messhallen jümehr digitalen Anbotten. En Barg bekannte Lüüd sünd ok mit dorbi, as de US-Influincerin Kim Kardashian, Tokio Hotel un Bastian Schweinsteiger. Koorten för dat Festival köst twüschen 500 un 900 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch