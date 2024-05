Stand: 04.05.2024 09:30 Uhr Posunendag

Trumpeten, Schuuvtrumpeten un Tuben - Hamborg klingt an düt Wekeneen en Stück wat anners. Güstern is de Düütsche Evangeelsche Posunendag losgahn. 15.000 Minschen weern glieks to Anfang bi'n Gottsdeenst op de Moorwisch an'n Dammtor. An't Wekenenn gifft dat nu masse Kunzerten. To't Bispeel in Inkoopzentren, Kranken- un Olenhüüs. To de Serenaad op de Jan-Fedderr-Promenaad reekt se vunavend mit poor dusend Musikers.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch