Stand: 03.05.2024 09:30 Uhr Törkei stoppt Hannel mit Israel

Allens dat, wat in Gaza toschannenmaakt worrn is, dat hett dat so in de Oort siet den Tweten Weltkrieg nich mehr geven. Dat sä de UN-Entwickelns-Agentur UNDP. Wiel, dat sik de humanitäre Laag in Gaza wieder verslimmern deit, stoppt de Törkei nu den Hannel mit Israel. Un dat schall so laang duern, bet de ganze Hölp na Gaza hen dörlaten warrt. Israel smitt de Törkei nu vör, dat de sik nich an Verdrääg hollen deit.

