Stand: 03.05.2024 09:30 Uhr Linke leggt mit Wahlkampf los

Un de Hamborger Linke hett mit den Bezirks- un Europawahlkampf güstern Avend al in Altna losleggt. Mit dorbi ween sünd ok jümehr beiden Top-Kannidaten för Europa: Martin Schirdewan un de parteilose Carola Rackete. Schirdewan will sik in dat EU-Parlament blangen anner Saken dörför stark maken, dat een de Wahnungskonzernen, de an’e Börs hannelt warrt, de Lizenz dorför wegnehmen deit. För Rackete steiht en soziaal gerechte Klimaschuul ganz baven mit an. Alltohoop sünd tweehunnert Lüüd vun’e Linken bi de Veranstalten güstern in’e Fabrik in Altna mit dorbi ween.

