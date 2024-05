Stand: 02.05.2024 09:30 Uhr Dag vun de Arbeit in Hamborg

Güstern geev dat wedder Kundgaven för de Rechten vun Arbeiders un anner Anstellten. De Düütsche Warkschopsbunn DGB sä: Sövendusend Minschen weren bi sien Kundgaav in Hamborg op'n Fischmarkt mit dorbi. Föddert worrn is ünner annern mehr Lohn, mehr Freitiet un mehr Sekerheit. Ok in Harborg un Bardörp geev dat DGB-Demos mit jeedmal en poor hunnert Lüüd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch