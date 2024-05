Stand: 02.05.2024 09:30 Uhr Mehr Tolagen för Polizei un Füerwehr

In Hamborg gifft dat bald mehr Tolagen bi de Polizei un de Füerwehr. Vun'n Sommer 2025 af an, schall dat in'n Maand dreiunveertig Euro mehr geven – in't Johr dorop denn noch mal teihn Euro mehr. In de Summ kummt dorbi denn en Tolaag vun eenhunnertachtig Euro rut. Dat weer denn so hooch as ok in Neddersassen un in de anner Noordlänner, heet dat vun de Binnenbehöörd. De Düütsche Polizeiwarkschop bekrittelt dat: Dat Geld wöör nich utreken, üm de Deensten attraktiv to maken – ok wegen de hogen Mieten in Hamborg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.05.2024 | 09:30 Uhr

