Stand: 02.05.2024 09:30 Uhr Derby in Hamborg

In Hamborg loopt de Vörbereiten för dat Derby in de Twete Football-Bunnsliga. HSV-Fans arbeidt al an en Choreographie. De HSV un ok Sankt Pauli plant al Fan-Märsch. Se schüllt man streng vuneenanner trennt lopen. Sankt Pauli kunn ut egen Kraft in de Bunnsliga opstiegen – wenn se sik gegen'n HSV dörsett. För'n HSV geiht dat üm de letzt Chance op'n Relegatschonsplatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch