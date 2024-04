Stand: 30.04.2024 09:30 Uhr Op Restaurant in Eimsbüttel schaten

Groot-Insatz vun de Polizei kort vör Middernacht in Eimsbüttel: Tügen harrn höört, dat bi de Krüüzung Schulterblatt/Eimsbüttler Straße schaten worrn is. Dree Löcker dorvun hett de Polizei denn bi dat Restaurant Amare in de Finstern funnen, un dorvör hebbt Patronenhülsen legen. Minschen sünd aver nich to Schaden kamen. Mehr as 20 Peterwagens weern in'n Insatz. De Polizei geiht dorvun ut, dat ut en vörbifohren Auto schaten worrn is - vun wokeen, dat is noch unkloor. Nu is de Kripo an't Ermiddeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch