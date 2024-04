Stand: 29.04.2024 09:30 Uhr Islamisten-Demos

Hart Dörchgriepen gegen Straafdäters op Islamisten-Demos – Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser seggt, dat schüllt de Sekerheitsbehörden vun de Länners doon. Wokeen dat Kalifat wull, de is in Düütschland nich richtig, dat hett se op de Plattform X schreven. Achtergrund is en Demo vörgüstern in St. Georg. Mehr as 1.000 Minschen weren tosamen kamen, üm gegen en Poltik to protesteren, de - wat se menen - gegen den Islam weer. De Veranstalter steiht dicht bi de Grupp „Muslim Interaktiv“. Se warrt vun den Verfatensschutz as seker extremistisch inornt.

