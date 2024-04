Stand: 29.04.2024 09:30 Uhr Vadder vör Gericht

Düsse Billers sünd üm de Welt gahn: En Vadder föhrt mit sien Auto op dat Rullfeld vun den Hamborger Flooghaven un will, dat he un sien Dochter na de Törkei utreisen dörvt. 18 Stunnen weer de Flooghaven dorüm spaart. Dusende vun Passageren weren dorvun bedrapen. Vun hüüt af an steiht de 35 Johr ole Mann vör dat Hamborger Landgericht. De Staatsafkaatschop schmitt em Geiselnahm, Kinnsröverei, Körperverletzen un Wapenbesitz ahn Verlööf vör.

