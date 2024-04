Stand: 29.04.2024 09:30 Uhr MSC-Deal warrt bekrittelt

Ne’er Gegenwind för MSC-Deal: En vun de gröttsten Havenbedrievers op de Welt, PSA ut Singapur, de hett woll Bedenken gegen dat plaante Geschäft twischen de städt’sche HHLA un de Rederee MSC. Wat NDR 90,3 weet, hett sik de PSA dorüm an de EU Kommission wendt. De Hamborger Senaat will den Deal mit de Rederee MSC egens in Sommer fastmaken.

