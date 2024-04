Stand: 29.04.2024 09:30 Uhr Mehr Fähren in’n Sommer

Mal gau röber na Finkwarder: Vundaag geiht de Sommerfohrplaan vun de HADAG los. Op de Streek 62 twüschen Lannungsbrüchen, Finkwarder un Neemöhlen föhrt nu Fähren bavento. Un de 15 Minutentakt, de geiht bet veerdel na Teihn an’n Avend. Ok twüschen Lannungsbrüchen un Elvphilharmonie föhrt nu wedder de Fähren – tominnst an Wekenennen un an Fierdaag is dor de Linie 72 ünnerwegens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch