Stand: 29.04.2024 09:30 Uhr Arian noch vermisst

Ok bi de grote Söök güstern is nix rutsuert: De söss Johr ole Arian ut Bremervöörd de blifft ok noch na een Week verschwunnen. 1.200 Hölpers harrn güstern na em söcht. Mit Hunnerte vun Insatzkräfte un en lange Minschenkeed. De Polizei nümmt an, dat de austist‘sche Jung verleden Maandag vun Tohuus weglopen weer. Se geiht nich vun en Straafdaat ut. Vundaag wüllt se wieder söken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch