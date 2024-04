Stand: 27.04.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Ji wüllt Fröhjohr? Ji kriegt Fröhjohr! De Sünn is vundaag mal nich mehr ganz so torüchhöllern as de letzten Daag un maakt dat ok düütlich wat warmer. Op bet to 18 Graad schafft de Temperaturen noch. Villicht kann to’n Nameddag doch noch mal en lütt beten wat Natts vun baven kamen. Man keen weet, villicht överleggt sik Petrus dat ja ok noch anners.

morgen.

Morgen geiht sogor noch mehr. Dor schafft de Temperaturen dat op bet to 21 Graad.

