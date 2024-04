Stand: 26.04.2024 09:30 Uhr Tohoop vörgahn gegen Drogensmuggel

Hamborg, Antwerpen, Rotterdam – de Drogensmuggel över de Havens in Europa is en groot Problem. Wat man dorgegen maken kann, dor hett Hamborgs Börgermeester Peter Tschentscher in Berlin över snackt tohoop mit sien Amtskollegen ut’e Havenstäder in Belgien un de Nedderlannen. Un dor hebbt se nu bi fastleggt, dat se enger tohooparbeiden wüllt. Bavento plaant se ok Standards, de denn bi de Kuntrull vun‘e Containers un bi Delen vun’e Technik för all gellen doot.

