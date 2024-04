Hölp ut Hamborg för de Ukraine

Hamborg steiht de Ukraine to Siet - dat wull Börgermeester Peter Tschentscher utdrücken mit sien Besöök dor. De is hüüt fröh to Enn gahn, un Tschentscher is mit de Bahn in Polen ankamen. In de ukrainsche Hauptstadt Kiew hett Tschentscher vörher sien Amts-Kolleeg Vitali Klitschko drapen. Un he hett offiziell dree Hoochbahn-Busse övergeven. Överto schüllt Hamborger Spennengelder dorto bidrägen, dat ukrainsche Deerns un Jungs in en Zentrum för traumatiseerte Kinner Hölp kriegen köönt.

