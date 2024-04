Utwies-Apps verargert LKW-Fohrers

Vele Speditionen sünd in de Brass - un över mehr Bürokratie in'n Hamborger Haven besweert sik Dusende vun Lastwagenfohrers. Op jem ehre Handys mööt se nu dree digitale Utwiesen as App hebben, un de köst ok noch Geld. HHLA, Eurogate un de annern Terminals, de verlangt jeedeen en egne App. So schall dat Smuggeln vun Drogen-Containers verhinnert warrn. De "Verein Hamburger Spediteure" wohrschaut dorvör, dat jümmer weniger LKW-Fohrers oder -Fohrerschen na den Hamborger Haven henfohren wüllt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch