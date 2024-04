Bezirksamt treckt na de City Nord

Al wat länger söcht dat Bezirksamt Noord na en ne'en Standort, un nu hebbt se een funnen. Dat Amt will in dat ehemalige HEW-Zentrum intrecken, also na'n Überseering in de City Nord. Dat Hoochhuus, wat ünner Denkmalschutz steiht un en Wark vun Architekt Arne Jacobsen is, dat mutt noch energetisch saneert warrn. Totiet sitt dat Bezirksamt noch in Eppendörp - dit Huus is aver marood. Ok en Neebo in Barmbeek harr to Debatt stahn, man sowat warrt to düer.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch