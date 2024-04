Gegen Wahlrecht klaagt

735 Afordente hett de düütsche Bunnsdag. To vele, finnt de Ampel-Koalitschoon un hett en ne'et Wahlrecht beslaten, üm disse Tahl lütter to maken. Verhanneln doröver deit vunaf hüüt dat Bunns-Verfatensgericht. Gegen dat reformeerte Wahlrecht gifft dat Wedderstand. To'n Bispeel wehrt sik de Bunnsdags-Frakschoon vun de Union un ok de Linke gegen dat Wegfallen laten vun Överhang-Mandaten.

