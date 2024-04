Kaschott wegen Mord

Dat Hamborger Landgericht hett en 20-johrigen Mann wegen Mord verordeelt - to en Jugendstraaf vun achteenhalf Johr. Verleden Sommer hett he sien fröheren Fründ ut Kinnertieden in en Park in Borgfell dootschaten. De Richter hett dat Exekutschoon nöömt. Dat de beiden ehemaligen Frünnen över Krüüz weern, dat leeg an Drogengeschäften.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch