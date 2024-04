NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag bringt kuum mal Schuern un mehr Sünn as Wulken – bi bet to 10 Graad. Nu (Klock negen) sünd dat in Fuhlsbüttel 5 Graad. Morgen blots noch wenig Sünn, dorför denn April-Wedder mit Schuern, Graupel un Gewidders – bi nochmal 10 Graad .

