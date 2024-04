Stand: 22.04.2024 09:30 Uhr Tschentscher is na Kiew hen reist

Hamborgs Börgermeester Peter Tschentscher is hüüt Morgen in Kiew ankamen. He will mit den Besöök en Teken setten, wat dat Tohoophollen angeiht un den Städerpakt twüschen Hamborg un Kiew wieder utboen. In’e verleden twee Johr hett Hamborg en ganzen Barg wat an Hölp na Kiew henlevert un op’e Been stellt hatt. Tohooparbeiden doot beide Städer ok bi de Verkehrsünnernehmen un bi de Waterwarken. Över de Reis is bet toletzt nich snackt worrn. Dat leeg an de Gefohren un doran, dormit de Reis ok seker blieven dee.

