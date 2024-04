Stand: 22.04.2024 09:30 Uhr Hölp för de Ukrain

Woans de Ukrain in ehr Afwehr gegen Russland ok wiederhen Stütt kriegen kann, dor snackt vundaag in Luxemburg de Butenministers un de Minsterlüüd för Verdedigen vun all de EU-Staten över. In en halve Stünn geiht dat los.

