Quarteer för dacklose Lüüd in Niendörp

Vundaag treckt de eersten Lüüd in en Quarteer in Niendörp in. Dor schüllt denn Lüüd binnen wahnen, de bet nu keen Dack över’n Kopp harrn un de krank sünd oder Pleeg bruken doot. In dat vörmalige private Seniorenwahnheim in den Garstedter Weg gifft dat 118 Bedden. Bet Midde Mai schall dor denn, so as de Soziaalbehöörd dat seggt, dat halve Huus vull beleggt ween. Enn vun’n Mai will sik de Behöörd denn mit’e Anwahners tohoop an en Disch setten un över de ganze Saak snacken. Denn welk vun jüm säen vörher, dat se mit dat Quarteer nich ganz inverstahn weern.

