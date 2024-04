Stand: 22.04.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Koolt is dat. Opstunns sünd dat dree Graad op’e Veddel un dat geiht denn vundaag noch rop op üm un bi söven bet negen Graad. Hüüt Vörmiddag schient denn ok ümmer noch’n beten wat de Sünn. Twüschendör sünd aver ok veel Wulken ünnerwegens, man dat blifft eerstmal dröög. An Regen oder deels ok Graupel kummt denn hüüt Namiddag noch’n beten wat op uns to. Un tokamen Nacht kriegt wi denn ok noch wedder ’n beten wat an Fröst af, bet dat denn morgen wedder mit en Mix ut Sünn un Wulken bi kuum oder wenig wat an Regen un nich mehr as teihn Graad wiedergahn deit.

