Stand: 19.04.2024 09:30 Uhr Dulle Exploschonen in'n Iran

Al siet Dagen wohrschaut de internatschonale Gemeenschop Israel un Iran, se süllt nich wieder mit Angrepen op'nanner losgahn. Nu hett dat woll in'n Iran dulle Exploschonen geven. Wat to hören is, weern de ünner annern bi de Millionenstadt Isfahan. Dor is en grote Statschoon vun de Luftwaap vun de iransche Armee un ok Anlagen, de en Verbinnen to't natschonale Atomprogramm hebbt. Wat de iransche Weltruumbehöörd mellt, hett de Luftafwehr poor Drohnen afschaten. Wat dat en mööglichen israelschen Gegenangreep na de iranschen Luftangrepen is, dat is noch nich ganz rut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch