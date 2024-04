Stand: 19.04.2024 09:30 Uhr Veel Snackeree över dat Inkoopscenter in'e Havencity

Mit dat ne'e Inkoopscenter in'e Havencity is dat ja nu noch nich losgahn. Dat Ganze is in't Water fullen. Man wat is de Grund? Leeg dat an en Waterschaden oder villicht ok blots an den Bo, de sik dor hentrecken deit? Tominnst warrt veel över snackt. Man fast steiht: Dat gifft Meedverdrääg, dor steiht dat nich binnen, dat se den Schaden torüchkriegen doot, wenn dat Inkoopscenter blots later open maakt warrt. Dat hebbt mehre Hüerslüüd to dat Hamborg Journal seggt. Egens schull dat in'n Mai mit dat Inkoopscenter dor in'e Havencity losgahn, nu warrt dat dormit woll eerst in'n August wat.

