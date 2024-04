Stand: 19.04.2024 09:30 Uhr Inbrekers bi de Füerwehren

De Freewilligen Füerwehren in Hamborg hebbt totiets bannig dormit to doon, dat bi jüm in een Tour inbraken warrt. De Däders hebbt dat in de Fohrtüüghallen bi de Füerwehren op hydraulische Scheren un Spreizers afsehn. De warrt egens dorför bruukt, üm Lüüd ut jemehr Auto to snieden, wenn de dor inklemmt sünd. Man op'n Swattmarkt warrt de Saken as Warktüüg för't Inbreken verköfft. Dormit laat sik Stohlschappen un Automaten knacken.

