Stand: 19.04.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder is en natte Saak vundaag. Jichtenswann mal gifft dat ok en Tiet, dor is dat dröög. Allens in allen hebbt wi masse Flagen. Dor kann ok mal en Dunnerslag mit dorbiween. Un dat warrt nich warmer as bet to 11 Graad. Morgen - bin'n Plattdüütschen Dag - wesselt sik Sünn un Wulken jümmer wedder af. Twüschendör kummt ok mal en Flaag langs bi bet to 10 Graad un dullen Wind ut Noord bet Noordwest.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.04.2024 | 09:30 Uhr

