Stand: 18.04.2024 09:30 Uhr Krankenhuusreform sorgt för Diskuschonen

So schafft de Krankenhuusreform den Test in’e Praxis in Hamborg nich – dat hett Hamborgs Soziaalsenatersch Melanie Schlotzhauer seggt, nadem se sik mit Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach drapen hett. Lauterbach will, dat Krankenhüüs tohoopleggt warrt un sik bi jümehr Anbott op Hauptsaken fastleggt. Liekers Schlotzhauer dorför is, verlangt se in düsse Saak aver mehr Speelruum för de Fachkrankenhüüs. Bet Enn vun düssen Maand köönt sik de Länner un Verbännen noch to de Vörlaag vun dat Gesett ütern. Anfang Mai sett sik denn de Bunnsregeren dormit ut’nanner.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch