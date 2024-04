Stand: 18.04.2024 09:30 Uhr Abi ahn Corona-Bonus

Hamborgs Schölerinnen un Schölers schrievt af vundaag jümehr Abi-Klausuren. Dat is dat eerste Mal siet veer Johr, ahn dat dor Corona noch en Rull speelt un deswegen wat anpasst warrt. Dat bekrittelt aver de Schölerkamer in Hamborg un seggt, dat een dat ümmer noch marken kunn, dat in’e Corona-Tiet Ünnerricht utfullen is. Wokeen domals in’e Middelstuuf ween is, de mutt de Löcker nu sülvst stoppen. Un bavento fallt, so as de Schölerkamer dat seggt, ümmer wedder veel Stünnen ut, wiel dat de Schoolmesters krank sünd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch