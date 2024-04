Stand: 18.04.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Veleroorts süht dat hüüt morgen schöön ut, dat is aver noch koolt. Opstunns sünd dat in Hummelsbüddel twee Graad (Kl. 9:30). Twölf Graad warrt dat vundaag noch un de Sünn is ok veel wat to sehn. Man hüüt Namiddag kaamt denn ’n poor mehr Wulken dorto un dat kann denn ok mal dat een oder anner Regenschuer geven, wo denn ok de Wind ’n beten wat duller bi warrn kann. Morgen warrt de Dag denn nich ganz so schöön as vundaag. Dor dreiht sik dat denn so’n beten wat üm – dat heet, dat gifft denn weniger Sünn as vundaag un dorför denn ’n beten mehr wat an Regen - bi Temperaturen vun bet to ölven Graad.

