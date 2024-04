Stand: 17.04.2024 09:30 Uhr Slüsers

In Hamborg un söven anner Bunnslänner hett dat vunmorgen en grote Razzia geven. Dat geiht üm en Slüserbann, de in mehre Länner aktiv is. Se sall mit en Sünnerregel för utlännsche Fachlüüd üm un bi 350, meist chinee'sche Lüüd, dat Verlööf to't Hierblieven verschafft hebben. De Staatsanwaltschop Düsseldörp hett teihn Verdächtige verhaften laten. De mehr as 1.000 Insatzkräft hebbt mehr as 100 Wahn- un Geschäftsrüüm op'n Kopp stellt.

