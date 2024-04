Stand: 12.04.2024 09:30 Uhr Parlamentslüüd snackt över Naams un de Betahlkort

De Bunnsdag will vundaag de gesettliche Grundlaag för en Betahlkort för flücht Lüüd besluten. Poor Länner un Kommunen hebbt düt System al op’n Weg bröcht. Bavento seggt de Parlamentslüüd ok, woans dat mit dat Naamsrecht wiedergahn deit. Wenn se dat nee opstellen doot, denn hebbt Ehlüüd un jümehr Kinner bi jümehren Nanaam mehr Utwahl. Un drüttet Thema is dat Gesett, wo dat üm dat sülvst bestimmen geiht. Dat schall denn dat Ännern vun’n Vörnaam un den Indrag bi’t Geschlecht wat lichter maken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch