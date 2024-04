Stand: 12.04.2024 09:30 Uhr Stütt in Mathe

„Mathe seker künnen“ – so hett en Programm wat Stütt geven schall un wat an meist negentig Scholen in Hamborg al goot lopen deit. Bald schüllt noch mehr Scholen dortokamen. In lütte Gruppen schall denn dat, wat fehlen deit, ophaalt warrn. Un Mathe-Schoolmeesters kriegt egens hierför en Utbillen bavento, de twee Johr lang duern deit. In düsse Utbillen lehrt se denn, woans sik de Stoff noch wat anschaulicher vermiddeln lett.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch