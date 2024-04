Stand: 12.04.2024 09:30 Uhr För Bayer Leverkusen slumpt dat

Nich blots in’e Football-Bunnsliga löppt dat goot för Bayer Leverkusen. Ne, för den Vereen slumpt dat ok in’e Europa League. Denn dor hebbt se dat Viddelfinool-Henspeel mit twee to null gegen West Ham United wunnen. Dat Trüchspeel in London is denn tokamen Week.

