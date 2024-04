Stand: 11.04.2024 09:30 Uhr Reed un Gegenreed in’e Börgerschop

Staus, Bostellen, Slaglöcker un hubbelige Footweeg: In’e Hamborgischen Börgerschop hebbt sik de Afornten dull över de Verkehrspolitik streden. De CDU harr en aktuelle Stünn to dat Thema anmellt. In düsse smeet se den root-grönen Senaat vör, meist allens verkehrt to maken. Dorophen güng Börgermeester Peter Tschentscher vun’e SPD denn sülvst na dat Rednerpult hen un sä, de CDU weer hoognesig. So hett dat denn Reed un Gegenreed geven – dat eerste Mal nu so direkt vör de Bezirkswahl in’n Junimaand un de Börgerschopswahl tokamen Johr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch