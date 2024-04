Stand: 11.04.2024 09:30 Uhr Pries to Ehr vun Hartmut Cyriacks

Hamborg schall en ne’en Pries för plattdüütsche Översetten kriegen. Dor is sik de Börgerschop güstern eens ween. De Senaat hett nu den Opdrag, düssen Pries op’n Weg to bringen. All twee Johr schall de Pries denn tohoop mit fiefdusend Euro vergeven warrn un kriggt den Naam „Hartmut Cyriacks-Pries“. Twee Johr is dat nu her, wo de plattdüütsche Schrieversmann, Dramaturg un Översetter Hartmut Cyriacks verstorven is. He is ok een vun de Lüüd ween, mit de he tohoop för dörtig Johr de Narichten op Platt hier bi NDR 90,3 utklamüüstert hett.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch