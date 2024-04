Stand: 10.04.2024 09:30 Uhr S-Bahn-Projekt in Hamborg

De S-Bahnen in Hamborg schüllt in süss Johr vun alleen föhren. Mehr Töög sünd denn in körtere Afstänn ünnerwegens un köönt so ok mehr Fohrgäst föhren. So hett sik dat tomehrst de Senat utklamüstert. Man de Senat bruukt noch Geld vun'n Bund – un de Bund töövt graad noch en beten af. Dormit dat mit'n Plaan wat warrt, mutt en City-Stellwark boot warrn: för 425 Millionen Euro. Hamborg un de Bund schüllt dat denn tosamen betahlen.

