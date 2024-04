Stand: 10.04.2024 09:30 Uhr Köhlbrandbrüch in'n Bunnsdag

Ok bi noch en Plaan hoopt Hamborg op Geld ut Berlin: bi'n Nebo vun de Köhlbrandbrüch. De is vundaag Thema in'n Verkehrsutschuss vun'n Bunnsdag. De CDU-Bunnsdagsaforndte Christoph Ploß ut Hamborg will weten, wat de Bund en Deel vun de Kösten övernimmt. He verlangt vun de Regieren: Se schall op de Reeg bringen, dat de Brüch so gau as mööglich plaant un boot warrt. De Brüch schall mehr as fief Milliarden Euro kösten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch