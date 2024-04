Stand: 09.04.2024 09:30 Uhr Mehr Geld för Havenbranche

De düütschen Havens, de schüllt wiederhen in’n Wettbewarv bestahn. Dorüm will de Branche al siet en ganze Tiet düütlich mehr Geld hebben. Nu kümmt noch wat anners dorto: De Branche will, dat de Streken in’t Achterland gauer utboot warrt. So ok de Bahnstreek vun Hamborg na Hannover. Denn wat de Havenbranche seggt, warrt de Verkehr in de tokamen Johr dreemal mehr warrn.

