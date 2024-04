Stand: 09.04.2024 09:30 Uhr Galeria Karstadt Kaufhof verköfft

Rund 90 Koophüüs hett Galeria Karstadt Kaufhof noch in Düütschland. Un nu is wull rut, wokeen de insolvente Keed övernehmen deit. Wat dat Hannelsblatt mellt, hett de US-Investor Richard Baker den Toslag kregen. Vundaag wüllt se dat ünnerschrieven. In Hamborg gifft dat dree Hüüs, in Eenbüddel, in de Mönckebargstraat un in’t Alsterdaal-Inkoopszentrum.

