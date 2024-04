Stand: 09.04.2024 09:30 Uhr Urdeel gegen Klimawannel

Övertridd en Staat de Minschenrechte, wenn he nich noog gegen den Klimawannel deit? Bi den Europä’sche Gerichtshoff in Straßburg schall dat dorto vundaag glieks dree Urdelen geven. Klaagt hebbt ünner annern mehrere junge Lüüd ut Portugal. Se smitt mehr as 30 europä’sche Länner – dorünner ok Düütschland – vör, die Tokunft vun jümehre Generatschonen in Gefohr to bringen. Wenn se Recht kriegen doot, denn kunnen de Richters de Regerens seggen, se mööt strengere Klimatelen besluten un ok inhalen.

