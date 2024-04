Stand: 09.04.2024 09:30 Uhr Basketball

Se köönt dat ok noch in de Playoffs schaffen, man nu hebbt de Basketballer vun de Hamborg Towers eerstmal noch en an’n Latz kregen. Se hebbt güstern gegen Heidelberg verloren. 79 to 83 stö dat an’t Enn in de Inselpark-Arena. Dormit sünd de Hamborger Basketballer wieder op Platz 9 in de Tabell.

