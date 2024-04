Stand: 08.04.2024 09:30 Uhr Saga will günstiger boen

De SAGA maakt sik praat för en Boen, wat nich mehr so düer is. Se will dorbi op Extras verzichten. Dat städtsche Wahnungsboünnernehmen plaant Hüüs ahn en Deepgaraasch, ahn Keller un bi slichte, eckig Hüüs, flache Däcker. De SAGA meent, se hett dormit 15 bet 20 Perzent weniger Bokosten. De Quadraatmeter vun en Neebo sall denn blots noch 3.700 Euro kösten, anners wöör een 4.500 Euro bruken.

