Psychisch kranke Gesett-Breker

Stand: 08.04.2024 09:30 Uhr

In Hamborg gifft dat jümmer mehr Straafdäders, de na Ossentoll na’n Maatregelvulltog hen kaamt, wieldat se krank an de Seel oder süchtig sünd. Dat maakt de Opsichts-Kommischoon, de dorför tostännig is groten Kummer. Se seggt, een mutt düütlich mehr dorför doon, dat düsse Minschen Hölp kriegt, ehrdat se to’n Gefohr warrt. De Senaat hett den aktuellen Bericht vun de Fachlüüd eerst öffentlich maakt.

