Stand: 08.04.2024 09:30 Uhr FDP över soziale Utgaven

De FDP will vundaag Vörslääg maken, woveel de Staat in de Tokumst für soziale Saken utgeven sall. De Zeitung Die WELT kennt en poor dorvun: De FDP will to't Bispeel dat Börgergeld nochmal nipp un nau ankieken. Un so nöömte Leistungsdrägers süllt bi de Stüer weniger Last hebben. Un denn wüllt se noch Lust op Överstünnen maken.

