Stand: 08.04.2024 09:30 Uhr Hölpsmiddel för Gaza

Düütschland schickt noch mehr Hölpsmiddel na Gaza. In Wunsdörp bi Hannover maakt sik vundaag en Fleger vun de Bunnswehr op'n Padd. Düsse Week will de Luftwaap Levensmiddels över dat Gebeet vun de Palästinensers afsmieten. De Laag in Gaza is gräsig. Vele Minschen hebbt nich noog to Eten un ok nich noog Medikamenten. Israel geiht gegen de Hamas-Kämpfers vör, de sik dor verschanzt hebbt.

