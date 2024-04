Stand: 08.04.2024 09:30 Uhr Jobböörs un Europamesterschop

Bi de Football-Europamesterschop finnt fief Spelen bi uns in Hamborg statt un twoors in't Volksparkstadion. Dorför söcht se nu bummelig eendusend Sekerheitslüüd un Ordners. Wokeen dor Interess an hett, de kann na de Jobmesse vun de Arbeitsagentur Hamborg gahn. De geiht in twee Stünnen los. De Anbotten richt sik an Fachlüüd, man ok an Minschen, de ehr Profeschoon tovör in anner Rebeten harrn, seggt de Baas vun de Arbeitsagentur Sönke Fock.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch